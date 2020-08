Die preisgekrönte musikalische Einheit von Markus Poschner und seinem Bruckner Orchester Linz wurde beim Konzert der Salzkammergut Festwochen im Toscana Congress Gmunden stürmisch gefeiert. Nach der längsten Generalpause in der Orchestergeschichte sprühten die Musiker voller Spielfreude, die von Maestro Poschner mit unbändiger Motivation und kreativer Gestaltungskunst noch bis auf das Äußerste gesteigert wurde. Man merkte an Mimik und Gestik – er lebt in der Musik!