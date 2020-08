Bei einem mutmaßlichen illegalen Autorennen in der deutschen Stadt Dresden ist ein Sechsjähriger ums Leben gekommen. Der Bub wurde am Samstagabend von einem Wagen erfasst, als er mit zwei anderen Kindern die Straße überqueren wollte, wie die zuständige Polizei am Sonntag mitteilte. Er starb wenig später im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen. Der Autofahrer wurde am Sonntagnachmittag festgenommen.