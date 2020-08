Auf das Fensterbrett geklettert

Erste Befragungen ergaben, dass das Mädchen bei offenem Fenster im Halbstock vom Erdgeschoß in den ersten Stock auf das Fensterbrett geklettert und aus dem Fenster gefallen war. Unfallzeugen konnten den Vorfall von der gegenüberliegenden Seite des Hofes beobachten. Die Eltern befanden sich zum Zeitpunkt des Vorfalles in der Wohnung einer befreundeten Familie im zweiten Stock des Hauses. Die Sechsjährige wurde nach der Erstversorgung in die Kinderklinik Linz eingeliefert.