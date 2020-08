In der Skihauptschule hat sie dann ihre ersten Sprünge gemacht. „Angst habe ich am Balken sowieso nie gehabt.“ Und sie wusste gleich, dass es die richtige Entscheidung war. In ihrer Trainingsgruppe waren aber alle Kombinierer. „Dann musste ich mich entscheiden - schau ich ihnen beim Langlaufen zu oder mache ich mit“, grinst Lisa. „Zuerst war es auch nicht so wirklich meins.“