Samstag am Nachmittag landete er in Wien-Schwechat. „Es war zwar eine lange Reise, aber einfacher als gedacht. Ich bin zwar mit Maske geflogen, aber die Sitze neben mir waren leer. Da war das Abstandhalten nicht so schwer“, erzählt der Neuzugang. Seine Mitspieler durfte er noch nicht treffen, denn davor musste er noch einen Corona-Test absolvieren. Das Ergebnis erhält er heute. Sollte dieses negativ ausfallen, kann er morgen beim Start des Eistrainings den Anweisungen von Trainer Doug Mason bereits lauschen.