„Wir leben in einem Haushalt, deswegen war klar, dass alle vier in Quarantäne mussten, weil mein Bruder positiv war“, erklärt der Welser Robert A. (24). Am 16. Juli bekamen er, sein Bruder Kristian (22) samt Eltern den Bescheid. „Mein Bruder war nur in seinem Zimmer, wir haben ihm das Essen vor die Tür gestellt. Ging er ins Bad, dann trug er Handschuhe.“