Von Samstag auf Sonntag gab es 27 Neuinfektionen in Oberösterreich, die Zahl der aktuellen Fälle stieg auf 444 (Stand Sonntag, 17 Uhr). In dieser immer weiter schwelenden Corona-Krise fühlen sich immer wieder Hilfesuchende in unserem Gesundheitssystem im Kreis geschickt. Kritik daran kommt aktuell aus Linz.