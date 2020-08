Die Firma in Reichenthal ist der zweitgrößte Lasagne-Produzent in Europa und die Produkte werden in 22 Ländern verspeist. Darunter sicher auch in Tschechien, wo Hunderte Kilo Fleisch landeten, die von den fünf Verdächtigen im Alter von 22 bis 45 Jahren aus dem Werk geschmuggelt worden sein sollen. Weil in der jüngsten Vergangenheit der Schwund an Rohmaterial so angestiegen war, hatte die Firmenleitung die Kontrollen der Mitarbeiter angeordnet. Vorgesetzte hatten zu Schichtende auch die Rucksäcke der Tschechen unter die Lupe genommen.