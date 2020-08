Gebirgiger Bundesstaat im Nordosten?

„Vier Bundesstaaten stehen im Raum“, hieß es im „Krone“-Gespräch mit dem Ministerium. „Und nachdem einer der Schwerpunkte ,Kampf im alpinen Gelände‘ sein wird, wird es wohl eher nicht Florida werden.“ Ein Bundesstaat im Nordosten des Landes hätte derzeit die besten Chancen. In der ersten Hälfte 2021 soll es zum Vertragsabschluss kommen. „Die USA sind ein interessanter Partner, und auch das Interesse an den Fähigkeiten unserer spezialisierten Truppe ist groß“, so Tanner.