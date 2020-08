36 Heimquantänen beim Krawankentunnel verhängt

Beim Karawankentunnel kam es zu 555 Anhaltungen, 1.212 Gesundheitschecks und 36 Heimquarantänen. Am Loiblpass wurden bis 17:45 Uhr 1.930 Personen kontrolliert, 27 von ihnen mussten in Heimquarantäne. Ohne Zwischenfälle verlief der Tag am steirischen Grenzübergang Spielfeld. Nach Angaben von Bezirkshauptmann Manfred Walch wurden in den vergangenen zwei Tagen knapp 1.000 Heimquarantäneverpflichtungen ausgesprochen. 13 Personen wurde die Einreise verweigert.