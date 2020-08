Nach dem tätlichen Angriff auf den Präsidenten der jüdischen Gemeinde in Graz, Elie Rosen, sowie Sachbeschädigungen bei der Synagoge und anderen Einrichtungen haben Sonntagabend knapp 200 Frauen und Männer bei einer Solidaritätskundgebung teilgenommen, so die Schätzung der Polizei. Die Menschen marschierten vom Grazer Hauptbahnhof zur Synagoge und sangen: „Schulter an Schulter gegen Rassismus“.