„Bei unserer Politik weiß der eine wohl nicht, was der andere will“, ärgert sich Klaus aus Niederösterreich, der am Sonntag wie so viele andere am Karawankentunnel gestrandet war. Eine kurzfristig herausgegebene Verordnung des Bundes hatte für das Chaos gesorgt. Von jetzt auf gleich mussten Reisepässe kopiert und Formulare mit Personalien ausgefüllt werden. Das Ergebnis: bis zu 16 Stunden Stau! Wer seine Daten nicht hergeben wollte, musste umdrehen.