Sollte das Video bzw. die Abschrift nicht ungeschwärzt dem Ibiza-Untersuchungsausschuss übermittelt werden, „wollen wir beim Verfassungsgerichtshof klagen“, kündigte FPÖ-Fraktionsführer Christian Hafenecker in der Zeitung „Österreich“ an. „Selbstverständlich ist eine Klage beim VfGH für uns ein Thema, schön wäre allerdings, wenn diese von allen fünf Parlamentsparteien mitgetragen würde“, sagte Krainer demnach. Beide Abgeordneten hatten am Wochenende kritisiert, dass von 186 Seiten Abschrift 140 geschwärzt sind.