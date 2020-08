Andrea Egger ist am Boden zerstört. Mit so einem Urteil hat die in Schwaz lebende 54-Jährige nicht gerechnet. Wegen vorsätzlicher Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten wurde über die Pensionistin - nicht rechtskräftig - eine Geldstrafe von 10.800 Euro verhängt. „Ich werde gegen dieses Urteil vorgehen“, wettert die gebürtige Deutsche, die im April dreimal gegen einen behördlichen Absonderungsbescheid verstoßen hatte. „Ich habe einen Fehler gemacht, das gebe ich ja zu. Aber was hätte ich tun sollen?“, ist Egger, bei der laut eigenen Angaben das Coronavirus nur ganz schwach nachgewiesen wurde, sauer.