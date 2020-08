„Jeder Sieg ist wichtig, aber so einer tut noch mehr gut“, sagt der Steirer. Denn in Trainingsspielchen gegen andere Doppel lief’s im Vorfeld gar nicht gut für den 40-Jährigen. „Ich brauche sicher noch circa vier Wochen, damit die Fitness wieder einigermaßen passt. Wichtig ist jetzt, gesund zu bleiben.“

Mühsame Regeln

Das erste Corona-Match war für Marach gewöhnungsbedürftig und ärgerlich: „Du musst zwei Meter Abstand zu deinem Partner halten, du darfst auch nicht mit vorgehaltenem Ball vor dem Mund mit ihm kommunizieren und es hat in den Pausen nur für einen Spieler pro Doppel einen fix montierten Sonnenschirm gegeben. Der andere ist bei 35 Grad in der Sonne gesessen und hat sich einen Regenschirm selbst halten müssen.“