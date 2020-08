Das Unwetter war - wie berichtet - extrem am Samstagabend über dem Gaberl in der Steiermark - für zwei Piloten der Hagelabwehr endete es dramatisch. Sie stürzten mit ihrer Cessna in unwegsamem Gelände ab. Ein schwieriger Rettungseinsatz war die Folge. Die gute Nachricht am Tag danach: Die beiden Männer sind außer Lebensgefahr.