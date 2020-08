„Strache versucht, aus Defensive in Offensive zu kommen“

Die Veröffentlichung von Protokollen des Ibiza-Videos durch den Anwalt des Ex-Vizekanzlers könnte Teil einer Strategie sein. „Strache versucht aus der Defensive in die Offensive zu kommen“, so Bachmayer. Ob das gelingt, steht freilich auf einem anderen Blatt.