Aufsteiger Lorient, bei dem Grbic in der Startformation stand, geriet gegen Strassbourg schon nach 30 Minuten in Rückstand. In der zweiten Halbzeit kam dann der große Auftritt des ÖFB-Legionärs. Nach dem Ausgleich von Wissa (51.) trat der Wiener zum Elfmeter an und schob locker zum 2:1 ein. Hamel (87.) machte den Sieg dann endgültig klar.