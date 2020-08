Ein 57 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Kirchdorf in Oberösterreich hat am Freitag versucht, trotz des Betretungsverbots auf das Gelände des Red-Bull-Ringes zu gelangen. Als ein Securitymitarbeiter dies verhindern wollte, wurde er laut Polizei von dem Mann massiv bedroht. Der Oberösterreicher wurde festgenommen, er ist im Justizzentrum Leoben in Haft.