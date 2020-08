Sportlandesrat Christopher Drexler und Tourismuslandesrätin Babara Eibinger-Miedl zogen am Sonntag nach dem Grand Prix der Steiermark in der MotoGP eine erfreuliche Bilanz über den Motorsportsommer 2020 auf dem Red Bull Ring in Spielberg. Trotz der durch Corona bedingten Durchführung als Geisterrennen brachten die jeweils zwei Grand Prix der Formel 1 und der MotoGP äußerst positive Effekte für die Steiermark. Neben einem enormen Werbewert durch die Fernsehübertragungen brachten die Rennen den Beherbergungsbetrieben in der Region eine entsprechende Auslastung. „Diese Rennen sind eine große Auszeichnung für das Sportland Steiermark. Der Werbewert der Bilder, die Zuseher weltweit im TV erreichen, ist kaum zu beziffern“, so Drexler, der mit Eibinger-Miedl auch Red Bull-Chef Dietrich Mateschitz dankte: „Ohne seinen persönlichen Einsatz wären die Rennen niemals möglich gewesen.“ Auch Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer betont: „Ich gratuliere KTM und blicke mit Dankbarkeit und großer Freude auf die vier Rennen zurück!“