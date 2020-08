Nach den Mega-Staus an den österreichischen Grenzübergängen am Karawanken- und am Loibltunnel in der Nacht auf Sonntag versuchen sich nun das Land Kärnten und das Gesundheitsministerium gegenseitig die Verantwortung für die rekordverdächtigen Wartezeiten zuzuschieben. Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) erklärte am Sonntag, die Verordnung sei nicht abgesprochen worden, aus dem Ministerium widerspricht man: Details zur Novelle seien am Freitag öffentlich kommuniziert worden, zudem seien die lokalen Gesundheitsbehörden immer berechtigt gewesen, die Kontrollen auch nur stichprobenartig durchzuführen.