Das Spielestudio Rocksteady, das mit seinen „Arkham“-Spielen rund um Superheld Batman viele Fans gewinnen konnte, hat sein nächstes Spieleprojekt enthüllt. In „Suicide Squad: Kill the Justice League“ kämpft die namensgebende Bösewichte-Truppe am „Superman“-Schauplatz Metropolis gegen korrumpierte Superhelden wie Superman, Aquaman oder Wonder Woman. Im Trailer gibt es erste Eindrücke zu sehen, der Erscheinungstermin liegt aber noch in weiter Ferne: „Suicide Squad: Kill the Justice League“ soll 2022 für PC, PS5 und Xbox Series X erscheinen.