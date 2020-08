Per Internet hatten sich vier Bergsteiger in Ebensee (Oberösterreich) einen Steig gesucht - und kamen prompt in eine Notlage. Eine Bergsteigerin stürzte am Samstag beim Abstieg vom Rinnerkogel im Toten Gebirge und verletzte sich dabei. Wegen des schlechten Wetters konnte keine Taubergung vom Notarzthubschrauber aus durchgeführt werden. Die Verletzte wurde über eine Steilstufe von Bergrettern aus Ebensee abgeseilt und mit einer Trage zum Grünbergboden transportiert, wo sie der Helikopter aufnehmen konnte.