Das Moto2-Rennen in Spielberg am Sonntag war wie schon am vergangenen Wochenende von Unfällen und Stürzen geprägt, Horrorszenen wie vor einer Woche, als Hafizh Syahrin in ein auf der Strecke liegendes Motorrad gerast und 17 Meter weit geflogen war, blieben aber glücklicherweise aus. Sam Lowes sorgte aber für einen Schockmoment.