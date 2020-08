Wilde Flucht Richtung Fiederbrunn

Die Polizeistreife der PI Fieberbrunn postierte sich in Hochfilzen an der Landesgrenze und errichtete dort eine Straßensperre, indem die Fahrbahn großteils mit dem adjustierten Streifenwagen blockiert wurde. Der flüchtige Lenker umfuhr in der Folge diese Sperre, rammte dabei einen Leitpflock und setzte seine Fahrt in Richtung Fieberbrunn fort.