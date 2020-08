Erst vor wenigen Tagen einigten sich Länder und Gesundheitsministerium, den 24-Stunden-Betreuern Testkosten zu erstatten. 60 Euro pro Person und Monat sollten für die Testungen refundiert werden. Prettner kündigt an, diesen hochsensiblen Punkt am Montag im Koordinationsgremium mit Experten zu diskutieren. „Für mich steht der Schutz unserer pflegebedürftigen Menschen an erster Stelle.“