Der frühere Tennis-Weltranglistenerste Andy Murray hat ein erfolgreiches Comeback auf der ATP-Tour gefeiert. Der Schotte besiegte am Samstag bei dem in New York ausgetragenen Turnier von Cincinnati den US-Amerikaner Frances Tiafoe mit 7:6(6), 3:6, 6:1. Es war sein erstes Einzel auf der Tour in diesem Jahr. Der 33-Jährige hat das Masters-1000-Event 2008 und 2011 bereits gewonnen.