Bei einer Messerstecherei in der Innenstadt von Linz ist in der Nacht auf Sonntag ein 21-jähriger Rumäne schwer verletzt worden. Der Mann sei von einem 25-jährigen Iraker attackiert worden. Wie ein Polizeisprecher erklärte, hat der 21-Jährige Schnittverletzungen im Gesicht, im Halsbereich und am Oberkörper erlitten. Ein Video zeigt die Szenen, die sich am Ort des Geschehens abgespielt hatten.