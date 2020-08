Große Welle der Solidarität

Bereits am Samstag und auch am Sonntag formierte sich eine große Welle der Solidarität mit der Jüdischen Gemeinschaft in Österreich und den weiteren Opfern. In der Steiermark stehen der Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und der Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl (beide ÖVP) sowie deren Stellvertreter „Schulter an Schulter“ und verurteilen die Anschläge auf das Schärfste.