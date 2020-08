Das Urteil der FIA gegen das Team Racing Point wegen kopierter Komponenten des Mercedes-Boliden von 2019 - Geldstrafe und Punkteabzug in der Konstrukteurswertung - geht Marko nicht weit genug. Denn das Auto darf so weiterverwendet werden. „Die FIA will wieder einmal niemandem wehtun. Es ist ein Kompromissurteil, bei dem man sich vor der Frage drückt: Ist das Auto legal oder nicht?“, merkte Marko an.