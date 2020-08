Mir war schon vor Corona bewusst, wie wichtig die Gesundheit für jeden von uns ist. Ich glaube aber, dass viele in dieser Zeit Dinge schätzen gelernt haben, die davor oft selbstverständlich waren. So ging es mir auch beim Skifahren. Als wir das erste Mal nach dem Lockdown in Sölden - noch dazu bei perfekten Bedingungen - wieder auf Schnee trainieren durften, habe ich das für mich als ein großes Privileg empfunden.