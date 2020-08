Vom Fußballplatz zum Swimmingpool - und das in kurzer Zeit: So präsentierte sich das Bild nach den heftigen Unwettern von Samstag etwa in Mank in Niederösterreich, die vor allem in den Bezirken Melk, Krems, Neunkirchen und Mistelbach wüteten. Regenmengen von insgesamt bis zu 132 Litern pro Quadratmeter wurden registriert. Auch im burgenländischen Bezirk Jennersdorf wüteten Unwetter, betroffen war diesmal Grieselstein.