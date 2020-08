Jüdische Einrichtungen werden verstärkt überwacht

Innenminister Karl Nehammer kündigte an, aufgrund der aktuellen Vorfälle „die Überwachung aller jüdischen Einrichtungen in Österreich zu verstärken“. Zur Unterstützung werde auch das Einsatzkommando Cobra herangezogen. „Antisemitismus hat in unserer Gesellschaft keinen Platz. Wer jüdische Mitbürger angreift, greift die Grundpfeiler unseres demokratischen Zusammenlebens an“, so Nehammer, der am Montag ein persönliches Gespräch mit Rosen, dem Präsidenten der Israelitischen Kultusgemeinde in Österreich, Oskar Deutsch, und weiteren Vertretern der Israelitischen Gemeinde führen will.