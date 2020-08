120 Soldaten für den Corona-Grenzeinsatz

Um den Rückreiseverkehr an der steirisch-slowenischen Grenze so gut wie möglich abzuwickeln, wurden bereits am Freitag 60 Soldaten der Garde in Wien an die Staatsgrenze geschickt, um gesundheitsbehördliche Aufgaben zu erfüllen. Ab Montag assistieren weitere 60 Soldaten der Militärpolizei im medizinischen Bereich an Kärntner Grenzübergängen.