Alex Aschauer und David Alaba waren 2007 beim Weltfinale des Nike Premier Cups in Manchester Leistungsträger in Austrias U15. Beide sind ewig befreundet. Aschauer war auf Einladung seines Kumpels beim Champions-League-Finale 2013 im Wembley, gratulierte danach euphorisch. Der nun in Baden Württembergs Verbandsliga stürmende Bruder von Teamspielerin Verena Aschauer erinnert sich: „Ein geiler Tag, es waren viele Freunde da. Dass wir das damals mit ihm feiern konnten, war unglaublich.“