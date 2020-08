Eine intensive Zeit. Seit acht Tagen bereitet sich Dominic Thiem in Flushing Meadows auf die beiden Turniere in New York vor. Zuerst geht das verlegte 1000er von Cincinnati über die Bühne, danach steigen die US Open. Österreichs Tennisstar ist bei beiden Events hinter Branchenführer Novak Djokovic als Nummer zwei gesetzt, wird auch von den Buchmachern als einer der Topfavoriten gehandelt. „Dennoch gibt es viele Fragezeichen“, erklärt der 26-Jährige, „wir haben alle sehr lange nicht auf diesem Niveau gespielt.“