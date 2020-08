„Ich gehe in Österreich freiwillig in Quarantäne“

Weniger am Strand, dafür bei ihrer Tochter auf deren Pferde-Ranch in Algaida urlaubt derzeit Anna Hackner aus St. Pölten. „Ich finde es schade, dass die Reisewarnung nun beschlossen wurde. Mich betrifft es allerdings nicht, denn ich bin noch bis 19. September auf der Insel. Da ich Pensionistin bin, gehe ich danach, wenn es sein muss, in Quarantäne.“