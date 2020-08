Der Flachgau mit immer weiter reichendem Speckgürtel rund um die Stadt, boomt beim Wohnen. Das verursacht seit Jahren auch immer mehr Pendlerverkehr. Immobilien-Käufer weichen zudem immer öfter in den Tennengau aus. Gebiete wie Hallein-Rif sind mittlerweile reine Wohngemeinden. Und Zell am See mit seinem Umland zählt zu den florierenden Touristen-Hotspots, wo Kapitalanleger die Preise in schwindelerregende Höhen treiben. Im Pinzgau liegen die Durchschnittspreise schon bei 4180 Euro pro Quadratmeter.