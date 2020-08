Bis zu 33,4 Grad in Leoben - so hoch stieg am Samstag das Thermometer in der Steiermark. Doch wie schon so oft in den letzten Wochen folgten darauf heftige Unwetter. In der Obersteiermark ging es los, zog sich über den Großraum Graz bis in die östliche, westliche, südliche Steiermark. Erneut musste die Feuerwehr zu einer Hundertschaft ausrücken: Muren waren abgegangen, Keller und Straßen überflutet worden; einmal mehr das volle Unwetter-Programm.