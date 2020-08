Die Frau hat ein Rückkehrrecht. „Und es hat keine dienstrechtliche Verfehlung gegeben“, betont ihr Anwalt Michael Dohr. Mit der Gemeinde geht er hart ins Gericht: „Wir leben in einem Rechtsstaat. Weder Lehrer noch Eltern können sich eine Direktorin aussuchen. Und ein Bürgermeister schon gar nicht.“ Was in Raaba-Gambach derzeit passiert, sei genau das, was man seiner Mandantin vorwirft: Mobbing.