Mitten in einer idyllischen Wohnsiedlung in Ledenitzen leben das Ehepaar Paul und seine 27 geretteten Katzen. Sandra und ihr Mann haben in ihrem Haus und vor allem im Garten ein Paradies für die Samtpfoten geschaffen. Jede Katze hat ihre eigene tragische Geschichte. Bei den Pauls dürfen sie in Sicherheit leben.