„2017 habe ich die Landwirtschaft meiner Eltern übernommen, aber ich wollte etwas Eigenes machen – etwas, das bei uns in Kärnten selten ist. So bin ich auf die Bisons gestoßen“, erzählt Hannes Hinteregger aus Ferndorf. Neben Mutterkühen leben seit drei Jahren auch Bisons auf dem Bauernhof. „Derzeit besitzen wir vier nordamerikanische Steppenbisons. Wir stehen ja noch ganz am Anfang“, erklären die beiden.