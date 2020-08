Doch seither war das Gemälde mit dem Titel „Marienkrönung mit Stiftern und Heiligen“ plötzlich verschwunden. Jahrelang versuchten die Neuhauser, das Gemälde zu finden. Vergeblich. Seine Spürnase hat Gastwirt Reinhard Hartl schließlich ins Lavanttal geführt: „Ich habe herausgefunden, dass es in der St. Andräer Domkirche hängt.“ Der Dechant – er ist auch Kunstbeauftragter der Diözese – hatte es dort aufhängen lassen. Nach zähen Verhandlungen wurde die Stiftergabe Mitte Juni wieder an ihren angestammten Platz gebracht. Mit Hilfe von Tischler Martin Messner und Schlosser Josef Micheu wurde das Gemälde fachgerecht an der Chorempore montiert. Gesegnet wird das Mariengemälde im Rahmen eines Pfarrfestes am 6. September im Hartl-Stadl. Getränke und Speisen sind frei!