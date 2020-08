MotoGP-Weltmeister Marc Marquez fällt nach seiner Schulterverletzung noch länger aus. Das Honda-Team sprach in einer Mitteilung am Samstag davon, dass der Spanier in der Motorrad-WM noch zwei bis drei Monate fehlen könnte. Ein Comeback soll es demnach erst dann geben, wenn die „ernste Verletzung“, die sich Marquez im ersten Saisonrennen in Jerez zugezogen hatte, völlig ausgeheilt sei.