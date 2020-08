Ursprünglich hat er eine Übernachtung auf der Hütte geplant und sich schlussendlich doch für einen Abstieg zu später Stunde mit Stirnlampe entschieden - eine fatale Entscheidung, die für einen 62-jährigen Vorarlberger tödlich endete. So war der Mann am späten Freitagabend gegen 22 Uhr aufgebrochen, kam in der Folge vom Wanderweg ab und stürzte rund 60 Meter durch steiles Felsgelände ab. Sein lebloser Körper wurde am Samstagvormittag entdeckt.