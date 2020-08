Seit Anfang August sitzt der Milchbubi-Räuber - er überfiel im März 2019 eine Bank in Graz-Wetzelsdorf und versuchte vor Kurzem einen weiteren Coup in der Alten Poststraße - in Haft. Weitere Taten waren in Planung! Nun sitzt auch eine 25-jährige Komplizin im Gefängnis. Sie hätte ihm Unterkunft gewähren sollen.