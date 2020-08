Ein Konzert am Vormittag, der Jubiläums-Jedermann am Abend. Die beiden Präsidenten Alexander Van der Bellen und Frank-Walter Steinmeier genossen mit ihren Ehefrauen den kulturreichen Samstag in Salzburg. „Ich betrachte den Besuch bei den Festspielen in Zeiten der Pandemie als kleines Wunder“, so Van der Bellen.