Volle Ballsäle, schöne Kleider und edler Zwirn, all das wird uns coronabedingt in der kommenden Ballsaison großteils verwehrt bleiben. Oberösterreichs Fixtermine KV-Ball und CV-Ball wackeln, offizielle Absagen gibt es (noch) nicht. Und auch am Linzer Uni-Ball wird das Tanzparkett wohl leer bleiben