Ein Fall von Wilderei im Revier von „Hirschflüsterer“ Thomas Tscherne beschäftigt jetzt die Behörden: Der bekannte Jäger hat laut eigenen Angaben am Mittwoch vier mutmaßliche Wilderer in seinem Jagdgebiet in Bad Hofgastein mit geladenem Gewehr und erlegtem Murmeltier erwischt. Nun sind die Behörden am Zug.