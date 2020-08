„Ich hab sie aufgehängt“, sagte Otto L. (60) am Telefon der Polizei nach der Bluttat an seiner Ex-Lebensgefährtin Gabriele K. (59) am 28. Juli in Neustift im Mühlkreis in Oberösterreich. Polizisten verhinderten, dass er sich von der dortigen Staumauer in den Tod stürzte. Am Samstag erhängte sich der mutmaßliche Mörder mit einem Kabel in seiner Zelle in Linz.